‘Çevre sorunlarının takipçisiyiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Ülkemiz, her alanda çevrenin korunmasını ön plana çıkaran politikalar yürütmektedir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Dünya Çevre Günü
dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugün küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre sorunlarının tüm dünyanın müşterek meselesi olduğunu vurguladı. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu sorunların çözümünün, uluslararası iş birliği
nin güçlendirilmesini de zorunlu kıldığını belirten Erdoğan, sürdürülebilir kalkınma politikaları belirlenirken, tabiat varlıklarının korunması, planlı şehirleşme, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçecek projelerin dikkate alınmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Çevre sorunları konusunda yürütülen çalışmaların takipçisi olan ülkemiz, uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarının da bilinciyle, ekonomi, şehirleşme, enerji ve daha birçok alanda çevrenin korunmasını ön plana çıkaran politikalar yürütmektedir. Biyolojik çeşitliliğin korunduğu, doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetildiği, çevreyle dost, planlı kentleşmenin esas alındığı ve çevre kirliliğinin önlendiği bir gelecek için öncelikle çevre konusundaki hassasiyetin ve bilincin artırılması gerekmektedir."
İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ
Tabiat varlıklarının ve şehirlerin doğal dokusunu korumak, çevreye duyarlılığı artırmak için sivil toplum örgütleri, basın-yayın organları, eğitim kurumları ve vatandaşların iş birliğinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, Dünya Çevre Günü'nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni etti.