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'de restoranda iğrenç olay!

İstanbul 'de, restoranında çalışan Y.A. adlı erkek temizlik görevlisi, kadınlar tuvaletinde makyaj yapan liseli üç kız öğrenciyi izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı. Gözaltına alınan Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Giriş Tarihi: 5.6.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 16:02
Kadıköy'de restoranda iğrenç olay!

Cumartesi 'deki restoranında meydana gelen olayda, üç lise öğrenci, yemekten sonra kadınlar tuvaletine gitti. Kızlar makyaj yaptığı sırada içeriye girip çıkan erkek temizlik görevlisi Y.A., bir süre sonra tekrar geldi. Kadınlar tuvaletinde temizlik yapıyormuş gibi oyalanmaya başlayan Y.A., ardından kızların çantalarını bıraktığı bölümde onları izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı.

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Kızların önce restoran yetkililerine ardından da polise şikayeti üzerine Y.A., gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın mağduru üç kız arkadaş, adli mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

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Kadıköy'de restoranda iğrenç olay!
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