Kayseri’de keneden ölüm şüphesi

Kayseri
'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA
) hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen kişi yaşamını yitirdi. Nurettin Alakuş (36), 7 gün önce Özvatan ilçesinde tarladan eve geldiği esnada bacağına yapışan keneyi fark etti. Keneyi kendi imkânlarıyla çıkaran Alakuş, ertesi gün yüksek ateş şikayetiyle Özvatan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. KKKA şüphesiyle Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen
Alakuş, yapılan müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Alakuş'un evli ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.