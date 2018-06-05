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’de keneden ölüm şüphesi

Giriş Tarihi: 5.6.2018
Kayseri’de keneden ölüm şüphesi
'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi () hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen kişi yaşamını yitirdi. Nurettin Alakuş (36), 7 gün önce Özvatan ilçesinde tarladan eve geldiği esnada bacağına yapışan keneyi fark etti. Keneyi kendi imkânlarıyla çıkaran Alakuş, ertesi gün yüksek ateş şikayetiyle Özvatan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. KKKA şüphesiyle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Alakuş, yapılan müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Alakuş'un evli ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.
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Kayseri’de keneden ölüm şüphesi
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