‘Konuşan Ağaçlar’ çevreye umut olacak

Geçen
yıl 2 milyon 18 bin metrekare yeşil alan
ı İstanbul
'a kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, çevre yatırımlarına devam ediyor. Teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, teknoloji ile çevreyi buluşturan Konuşan Ağaçlar Projesi'ni hayata geçirdi. İstanbul genelindeki yeşil alan, koru ve parklardaki ağaç türlerinin tanınması (yaşı- anavatanı, özellikleri gibi) ve korunmasına yardımcı olacak Konuşan Ağaçlar Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Anadolu Yakası
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Proje kapsamında, İstanbul genelinde (Avrupa Yakası
ve Anadolu Yakası) yeşil alan, koru ve parklarda dikimi yapılan toplam 62 adet yaygın ağaç türünün web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla tanıtımı yapıldı. Proje, ilk olarak Göztepe
60. Yıl Parkı'nda uygulanmaya başlandı. Anadolu ve Avrupa yakasındaki park ve korularda da sistemin yaygınlığı artırılıyor. Ayrıca, İstiklal Caddesi
'ne yerleştirilen saksı ağaçlar da projeye dahil edildi.