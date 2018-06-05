Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Konuşan Ağaçlar’ çevreye umut olacak

‘Konuşan Ağaçlar’ çevreye umut olacak

Giriş Tarihi: 5.6.2018
‘Konuşan Ağaçlar’ çevreye umut olacak
Geçen yıl 2 milyon 18 bin metrekare ı 'a kazandıran , çevre yatırımlarına devam ediyor. Teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, teknoloji ile çevreyi buluşturan Konuşan Ağaçlar Projesi'ni hayata geçirdi. İstanbul genelindeki yeşil alan, koru ve parklardaki ağaç türlerinin tanınması (yaşı- anavatanı, özellikleri gibi) ve korunmasına yardımcı olacak Konuşan Ağaçlar Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Proje kapsamında, İstanbul genelinde ( ve Anadolu Yakası) yeşil alan, koru ve parklarda dikimi yapılan toplam 62 adet yaygın ağaç türünün web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla tanıtımı yapıldı. Proje, ilk olarak 60. Yıl Parkı'nda uygulanmaya başlandı. Anadolu ve Avrupa yakasındaki park ve korularda da sistemin yaygınlığı artırılıyor. Ayrıca, 'ne yerleştirilen saksı ağaçlar da projeye dahil edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Konuşan Ağaçlar’ çevreye umut olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN