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'de ormanda ceset bulunması

'de ormanlık alanda cesedi bulunan Yusuf Işık (53) ine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 14:59
Sarıyer'de ormanda ceset bulunması

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince, 21 Nisan'da Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ndeki ormanlık alanda, silahla vurulduktan sonra cesedi yakılmış halde bulunan Işık'ın öldürülmesine ilişkin çalışma kapsamında olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyette dolandırıcılıktan 30 suç kaydı bulunan Işık'ın 2002 yılında Portekiz'de uyuşturucu suçundan cezaevine giren Yılmaz G'yi Türkiye'ye naklettirmek bahanesiyle yakınlarından 51 bin doları dolandırdığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin Yılmaz G'nin yakınları olduğu, cinayeti bu sebeple işlediği iddia edildi.

Şüphelilerin Nisan ayında Işık'ın Sultangazi'deki adresini belirlediği, birkaç gün evinin etrafında dolaştıkları 19 Nisan'da da evinin önünden otomobille kaçırıp, 'de ormanlık alanda silah vurup öldürdükleri, ardından cesedi yaktıkları iddia edildi.

Olayda silahı kullandığı öne sürülen Süleyman S'nin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

OLAY

Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ndeki ormanlık alanda yanmış bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, üzerinden kimlik çıkan cesedin Yusuf Işık'a ait olduğu belirlenmişti. Cesedin göğüs bölgesinde bir kurşun izi tespit edilmiş, Işık'ın vurulduktan sonra yakıldığı değerlendirilmişti.

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Sarıyer'de ormanda ceset bulunması
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