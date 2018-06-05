Uzman çavuş boşanmak isteyen eşini öldürdü

Nevşehir
'de
bir uzman çavuş
, eşini tabancayla vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Şırnak
Silopi'de görevli Uzman Çavuş Vehbi Köşker
(37) önceki gece kendisine boşanmak istediğini söyleyen eşi Esra Köşker
'i (32) telefonda ölümle tehdit etti. Esra Köşker dün emniyete giderek koruma talep ederken Nevşehir'e gelen Vehbi Köşker, Aksaray
yolu üzerindeki Aşiyan Sitesi'ndeki bağ evinde eşiyle bir araya geldi. Aralarındaki tartışma büyüyünce Esra Köşker otomobiline binerek kocasından kurtulmak istedi. Ancak Vehbi Köşker, silahıyla eşi Esra Köşker'i başından vurarak öldürdü, ardından da polise teslim oldu.