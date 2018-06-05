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boşanmak isteyen eşini öldürdü

ALPASLAN KÖRÜKÇÜ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018
Uzman çavuş boşanmak isteyen eşini öldürdü
'de bir , eşini tabancayla vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Silopi'de görevli Uzman Çavuş (37) önceki gece kendisine boşanmak istediğini söyleyen eşi 'i (32) telefonda ölümle tehdit etti. Esra Köşker dün emniyete giderek koruma talep ederken Nevşehir'e gelen Vehbi Köşker, yolu üzerindeki Aşiyan Sitesi'ndeki bağ evinde eşiyle bir araya geldi. Aralarındaki tartışma büyüyünce Esra Köşker otomobiline binerek kocasından kurtulmak istedi. Ancak Vehbi Köşker, silahıyla eşi Esra Köşker'i başından vurarak öldürdü, ardından da polise teslim oldu.
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Uzman çavuş boşanmak isteyen eşini öldürdü
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