Yolcu minibüsünden 142 kilo eroin çıktı!

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van ili Özalp yolu üzerinde Van-Saray ilçesi arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs durduruldu.

Durdurulan minibüste yapılan aramada 5 çuval içerisinde 140 paket halinde 141 kilo 760 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken 1 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar 2 ton 504 kilo 677 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.