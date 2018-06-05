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Yolcu minibüsünden 142 kilo eroin çıktı!

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada 140 paket halinde 141 kilo 760 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 11:53
Yolcu minibüsünden 142 kilo eroin çıktı!

Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van ili Özalp yolu üzerinde Van-Saray ilçesi arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs durduruldu.

Durdurulan minibüste yapılan aramada 5 çuval içerisinde 140 paket halinde 141 kilo 760 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken 1 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar 2 ton 504 kilo 677 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nün cu madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

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Yolcu minibüsünden 142 kilo eroin çıktı!
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