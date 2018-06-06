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10 yıl hapsi isteniyor

Şarkılarında kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve “Ezhel” adıyla tanınan rap’çi ’na 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018
10 yıl hapsi isteniyor
İstanbul'da 23 Mayıs'ta "Müptezel" ve "İmkansızım" şarkılarıyla tanınan ünlü rap şarkıcısı (Ezhel) " madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) "Ezhel" adını kullanan kişinin, video paylaşım sitesi üzerinden kullanımını özendiren yayınlar yaptığı ihbarında bulunulduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelinin uyuşturucu maddelerden hintkeneviri ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu ve bu fotoğrafın 5 bin 182 kişi tarafından beğenilerek, 123 kişinin fotoğrafa yorum yaptığı aktarıldı.
İddianamede, paylaşımların İpekçioğlu tarafından yapıldığı belirtilirken, hintkeneviri bitkisi ile çekilmiş olan fotoğrafını kendisinin çekip paylaştığını, paylaşımlarındaki amacının uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek olmadığını, müzisyen olduğu için sözleri şarkı sözü olarak yazdığını söylediği kaydedildi. İpekçioğlu hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
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10 yıl hapsi isteniyor
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