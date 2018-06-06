10 yıl hapsi isteniyor

İstanbul'da 23 Mayıs'ta "Müptezel" ve "İmkansızım" şarkılarıyla tanınan ünlü rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu
(Ezhel) "Uyuşturucu
madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) "Ezhel" adını kullanan kişinin, video paylaşım sitesi üzerinden uyuşturucu madde
kullanımını özendiren yayınlar yaptığı ihbarında bulunulduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelinin uyuşturucu maddelerden hintkeneviri ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu ve bu fotoğrafın 5 bin 182 kişi tarafından beğenilerek, 123 kişinin fotoğrafa yorum yaptığı aktarıldı.
İddianamede, paylaşımların İpekçioğlu tarafından yapıldığı belirtilirken, hintkeneviri bitkisi ile çekilmiş olan fotoğrafını kendisinin çekip paylaştığını, paylaşımlarındaki amacının uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek olmadığını, müzisyen olduğu için sözleri şarkı sözü olarak yazdığını söylediği kaydedildi. İpekçioğlu hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.