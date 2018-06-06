ASKİ'den kanal uyarısı!

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ UYARDI

Son dönemde Başkent'te meydana gelen aşırı yağış sonrası oluşan sel sularıyla birlikte yağmur suyu drenaj kanallarının tıkanması üzerine ASKİ vatandaşları uyardı.

Hafriyat atıkları başta olmak üzere yağmur suyunun taşıdığı yabancı maddeler nedeniyle su kanallarının tıkandığına dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, kanalların ve yağmur suyu ızgaralarının ASKİ ekipleri tarafından sık sık temizlendiğini belirterek, ''Yağmurların taşıdığı atıkların yanı sıra vatandaşlar tarafından rögar ve ızgaraların içine ne yazık ki inşaat atıkları atılıyor. Bu atıklarla tıkanan yağmur suyu hatlarında su akışı sağlanamadığı için de taşkınlar ve sel meydana geliyor. Su kanallarını çöplük gibi kullanmayı alışkanlık haline getiren ve eline geçeni mazgallar ve dere yataklarına atan maalesef bazı duyarsız vatandaşlarımız var. Bunların yanı sıra inşaat mevsimi olan yaz aylarında korunmasız bir şekilde bırakılan inşaat malzemeleri ani bastıran yağmurlarla sürüklenerek, mazgal aralarından geçerek hatların tıkanmasına, devamında da taşkınlara neden oluyor'' ifadelerini kullandı.