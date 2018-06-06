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Son dakika haber: 'da fabrikada patlama...Ortalık savaş alanına döndü!

Son dakika haberi... ’nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sunta fabrikasının devam eden inşaatında yaşanan yangın ve patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araç zarar gördü. Aracını yangından kurtaran Regaip Korkmaz, "Patlama olduğunu duyunca koşarak geldim. Aracımın bir kısmı yanıyordu, içinde baba yadigarı silah vardı, onu almak için yangına rağmen aracıma ulaştım. Sonrasında araçtaki yangını söndürdük, silahımı da yanmadan kurtardım. Silahımın benim için büyük önemi var. Can kaybının olmaması sevindirici. Araba önemli değil yansın" dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 15:43
Son dakika haber: Bursa'da fabrikada patlama...Ortalık savaş alanına döndü!

BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA

Edinilen bilgiye göre; sunta fabrikasının devam eden inşaat çalışmalarında görevli inşaat işçilerinin yatakhanesinde, işçilerin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Son dakika haber: Bursa'da fabrikada patlama...Ortalık savaş alanına döndü!
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