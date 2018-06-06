Dini nikahla evlendiği Suriyeli kız tarafından dolandırıldığını iddia ettti

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Derinkuyu ilçesi Bayramlı Mahallesi'nde babası Rasim (52) ve annesi Emine Şen (50) ile birlikte yaşayan Özgür Şen, perşembe günü bir tanıdığının aracılığıyla Hatay'a gidip, burada yaşayan Suriyeli adının Cevher olduğunu söyleyen genç kızla tanıştı.

Ailesine 8 bin lira başlık parası veren Özgür Şen, genç kız ve yanındaki Ali ismindeki 17-18 yaşlarındaki yakınıyla Derinkuyu'ya döndü. Düğün alışverişi yapıp, 15 bin liralık altın alan Özgür Şen, cumartesi günü Cevher ile dini nikah kıydı.