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Dini nikahla evlendiği Suriyeli kız tarafından dolandırıldığını iddia ettti

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde çiftçilik yapan Özgür Şen (27), perşembe günü Hatay'a gidip, ailesine 8 bin lira başlık parası ödediği Cevher (21) isimli Suriyeli kız ile cumartesi günü dini nikah kıydı. Genç kız, aynı gün, düğün için alınan 15 bin liralık takıyla kaçıp, ortadan kaybolurken, polise şikayette bulunan Özgür Şen, "Bu dolandırıcıların yakalanıp, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 15:36
Dini nikahla evlendiği Suriyeli kız tarafından dolandırıldığını iddia ettti

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Derinkuyu ilçesi Bayramlı Mahallesi'nde babası Rasim (52) ve annesi Emine Şen (50) ile birlikte yaşayan Özgür Şen, perşembe günü bir tanıdığının aracılığıyla Hatay'a gidip, burada yaşayan Suriyeli adının Cevher olduğunu söyleyen genç kızla tanıştı.

Ailesine 8 bin lira başlık parası veren Özgür Şen, genç kız ve yanındaki Ali ismindeki 17-18 yaşlarındaki yakınıyla Derinkuyu'ya döndü. Düğün alışverişi yapıp, 15 bin liralık altın alan Özgür Şen, cumartesi günü Cevher ile dini nikah kıydı.

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Dini nikahla evlendiği Suriyeli kız tarafından dolandırıldığını iddia ettti
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