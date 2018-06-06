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Son dakika haberi: 'da midibüs devrildi: 1 ölü, 13

Son dakika haberi... -Sivas karayolu 100'ncü kilometresinde Gemecik köyü yakınlarında özel bir firmaya ait midibüs şarampole yuvarlandı. Yaşanan son dakika kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kadın öldü, 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve AFAD ekibi gönderildi.

DHA AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 17:57
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Sivas yönünden gelen ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen özel bir firmaya ait şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan midibüs, Sivas- karayolunun Gemecik mevkisinde devrildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİ ÖLDÜ, 13 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN BÖLGEDE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kazanın yaşandığı alana ulaşan ekipler, ları ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Refahiye Devlet Hastanesine gönderdi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Son dakika haberi: Erzincan'da midibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
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