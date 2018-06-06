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Kordon'da oltaya takıldı, heyecan yarattı

Kordon'da bir vatandaşın oltasına vatoz balığı takılması sahildeki vatandaşları heyecanlandırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 07:56 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 08:14
İzmir Kordon'da oltaya takıldı, heyecan yarattı

Meraklı bakışlar altında 15 dakika boyunca balığı karaya çıkartmaya çalışan amatör balıkçı, başarısız olunca oltanın misinasını keserek vatoz balığını tekrar özgürlüğüne bıraktı.

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İzmir Kordon'da oltaya takıldı, heyecan yarattı
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