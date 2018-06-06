Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık’tan Kızılay'a fitre, fidye ve zekât çağrısı

Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, "Ramazan'ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım" adını verdiği yardım kampanyasında hayırseverlerin fitre, fidye ve zekâtlarını da kabul ediyor. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Ramazan'ın son haftasına girdiklerini hatırlatarak, vatandaşların verecekleri fitre, fidye ve zekâtlarla binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürebileceğini söyledi.

Ülkemizde geleneksel olarak zekât vermenin Ramazan ayında yoğunlaştığını belirten Kınık, "Zekât, fitre ve fidyesini Kızılay'a veren vatandaşlarımızın emanetlerini, dini kurallara uygun olarak yurt çapına yayılmış hizmet ağımızla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.

FİTRE, FİDYE VE ZEKATINIZI KOLAYLIKLA VERİN

Kızılay şubeleri ve temsilcilikleri tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara yaklaşık 50.000.000 lira yardım yapılması planlanıyor. Yardım kapsamında toplam 143.000 aileye, yaklaşık 715 bin kişiye nakit yardımı yapılmış olacak. Her aileye 350 TL'lik ödeme yapılıyor. Zekât, fitre ve fidyelerini Kızılay'a bağışlamak isteyen hayırseverler bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Kızılay şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanabiliyor.

Fitre ve fidyesini kolay yoldan vermek isteyenler ise tüm operatörlerden Ramazan'a özel kullanıma sunulan 2668 nolu SMS hattına fidye veya fitre yazarak attığı mesaj için 19 TL'lik bağış yapabiliyor. Ayrıca App Store'da Kızılay mobil bağış uygulaması da açıldı. Uygulamayı mobil cihazlarına indiren vatandaşlar çok kolay bir şekilde Kızılay'a bağış yapabilecek.