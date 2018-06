İzmir'de korkunç olay! Kızına cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyordu...

İZMİR'DE KORKUNÇ OLAY!

Kemalpaşa'da yaşayan S.Y. ile eşi B.Y., 2017 yılının Aralık ayında kızları B.Y.'nin okul çıkışı eve dönmemesi üzerine jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu. B.Y., 1 gün sonra ekipler tarafından bulunup jandarmaya götürüldü. İfadesi alınan B.Y.'nin, babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve artık dayanamadığı için evden kaçtığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı. Jandarmada pedagog eşliğinde ifade veren B.Y., ilk olarak 2016 yılında Ürkmez sahilinde denize girdiklerinde babasının kendisine sarıldığını, o anda fark etmediğini, 10 gün sonra evde tekrar istismarda bulununca, denizde de taciz edildiğini anladığını belirtti. İfadesinde babasının, kendisine telefondan zorla videolar izlettiğini söyleyen B.Y., 1 yıl boyunca 5- 6 kez istismarda bulunduğunu, bu olayların kendi rızası dışında olduğunu anlattı.