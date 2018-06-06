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değeri dudak uçuklattı...

’da cinsel gücü arttırıcı ilaçların yapımında kullanılan 300 kilogramlık kimyasal hammadde bulundu. Gıda ürünlerinde kullanılması yasak olan ve ilk kez yakalanan ‘Sildanafil citrate’ isimli hammaddenin değerinin 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 6.6.2018 13:29 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 13:31
Piyasa değeri dudak uçuklattı...

Emniyet Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte yaptığı ortak çalışmayla Bağcılar'da bir adrese operasyon düzenledi.

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Piyasa değeri dudak uçuklattı...
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