Piyasa değeri dudak uçuklattı...

İstanbul’da cinsel gücü arttırıcı ilaçların yapımında kullanılan 300 kilogramlık kimyasal hammadde bulundu. Gıda ürünlerinde kullanılması yasak olan ve ilk kez yakalanan ‘Sildanafil citrate’ isimli hammaddenin piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 6.6.2018 13:29Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 13:31
İstanbul Emniyet Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte yaptığı ortak çalışmayla Bağcılar'da bir adrese operasyon düzenledi.