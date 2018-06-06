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Son dakika: ’da sı: 3 ölü 4 yaralı

’in ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir aracın karıştığı tek taraflı sında 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 06:54 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 06:55
Son dakika: Tatvan’da trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı
Alınan bilgilere göre; bu gün akşam saatlerine doğru – Ahlat karayolu üzerinde bulunan Tatvan 10. Komando Tugayı'na bağlı Sorgun Kışlası önünde meydana geldi.

Ahlat istikametinden Tatvan istikametine doğru gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 20 U 3181 plakalı kamyonet seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ana yolda bulunan orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç kullanılmaz hale gelirken, araç içerisinde bulunan bazı kişiler araçta çıkıştı.

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı. Yaşanan katliam gibi kazada isimleri belirlenemeyen yolculardan 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti, yolculardan D.B, T.S., B.A. ve G.B ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kamyonetteki yolcuların Ahlat'tan Tatvan ilçesine doğru gelen tarım işçileri olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
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Son dakika: Tatvan’da trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı
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