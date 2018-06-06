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Stil danışmanından ‘asılsız haber’ şikâyeti

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018
Stil danışmanından ‘asılsız haber’ şikâyeti
"Osmanlı padişahı Abdülhamid'in torunuyum" diyerek piyasayı 200 bin lira dolandırdığı iddia edilen stil danışmanı Ahmet Memecan, haberi yapan sitelere erişimin engellenmesi ve asılsız haberler için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Haberde Memecan'ın şarkıcılar ve 'ın adlarını kullanarak 200 bin liralık vurgun yaptığı öne sürülmüştü. Haberi yapan "muzikonair" adlı internet sitesinin bu haber nedeniyle kişiliğinin zedelenmesine sebebiyet verdiğini şikâyet dilekçesinde anlatan Memecan, ceza davası açılmasını talep etti.
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Stil danışmanından ‘asılsız haber’ şikâyeti
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