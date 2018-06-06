Taksim İlk Yardım’da otel konforunda hizmet

İstanbul'da
Taksim ve çevresinin uzun yıllar sağlık ihtiyaçlarını karşılayan ve eski binasının kullanım ömrünü tamamlamasının ardından yerinde dönüştürülerek modern bir yapıya kavuşturulan Taksim Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
namıdiğer "Taksim İlk Yardım
", inşaat çalışmalarının bitmesiyle kapılarını yeniden vatandaşlara açtı. Modern mimarisiyle de dikkati çeken Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, vatandaşlara otel konforunda sağlık hizmeti sunuyor. Şu anda 16 branşta 20 hekim tarafından poliklinik hizmeti verilen hastanenin birkaç hafta içinde tam kapasiteyle çalışması planlanıyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk önceki hastanenin 250 yataklı olup, 18 bin metrekare kapalı alanı bulunduğunu, şimdi ise aynı arazide 46 bin metrekare kapalı alana ulaşıldığını belirtti. Öztürk "Yaklaşık 10 günlük süreçte yaklaşık 3 bin hastayı tetkik ettik. Zaman içerisinde bunlar artacaktır. Hastanemiz, daha çok konfor ağırlıklı ve hastane personeline, günümüzün yapı standartlarına uygun şekilde planlandı. Bu açıdan son teknolojinin getirdiği akıllı bina konseptine uygun bir yapı. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Burası AVM
mi, otel mi oldu?' diyerek içeri girenler var. Gerçekten bu bölgenin halkı da başka hastanelere gitmek zorunda kalıyordu. Gerçekten büyük bir boşluğu dolduruyoruz" dedi