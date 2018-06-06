Yorgo Vaporidis’in tek hayali Erdoğan’ın elini tutmak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Balıklı Rum Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Uz.Dr. Stati Leana ile sohbet etti. Başhekim Leana'nın, Rum asıllı sanatçı Yorgo Vaporidis
'in de hastanede tedavi gördüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı çok sevdiğini aktarması üzerine Bakan Kaya
, Vaporidis'i odasında ziyaret etti.
Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Zeki Müren
ile aynı sahneyi paylaşan Rum asıllı Yorgo Vaporidis ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hayatının sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini dile getiren Vaporidis "50 senelik bir sanatçıyım, bu bayrağın çocuğuyum, Türk Sanat Müziği'ne 50 senedir gönül verdim ve bu şerefle mezara gideceğim. Çünkü hayatım boyunca ilk defa böyle bir ziyaret yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız, sanata ve sanatçılara çok değer veriyor, biz ölene kadar onun yanındayız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Manolya" isimli eseri seslendiren Vaporidis, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Beni çok mutlu ettiniz. En büyük hayalim, Cumhurbaşkanımızın elini tutmaktır. Rica ediyorum bunu iletin ona" dedi.
Bakan Kaya da, Vaporidis'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileterek "Sayın Cumhurbaşkanımızın sanata, sanatçılara ne kadar değer verdiğini biliyorsunuz. Sizin, selamınızı kendilerine ileteceğim" dedi.