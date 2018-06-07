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Son Dakika Haber: 'da 200 kişi birbirine girdi

Son dakika haberi... 'da minibüs ve otobüs hattı sahiplerinin güzergah tartışması, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 kişi birbirine girerken, tarafları, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı.

Giriş Tarihi: 7.6.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 14:51
Son Dakika Haber: Adana'da 200 kişi birbirine girdi

Olay, saat 11.30 sıralarında Mavibulvar ve Türkmenbaşı Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Kent içi yolcu taşımacılığı yapan Yeşilevler Kooperatifi üyesi minibüsçülerle, halk otobüsü üyeleri güzergah yüzünden tartıştı.

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Son Dakika Haber: Adana'da 200 kişi birbirine girdi
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