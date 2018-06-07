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Son Dakika Haber: 'da korkunç ! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberi... -Şanlıurfa yolu üzeri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki köprülü kavşakta otomobil, ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik sında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 12:45 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 12:55
Son Dakika Haber: Diyarbakır'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

-Şanlıurfa yolu üzeri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki köprülü kavşakta otomobil, ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik sında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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Son Dakika Haber: Diyarbakır'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...
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