Son Dakika Haber: Diyarbakır'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberi... Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki köprülü kavşakta otomobil, ticari taksi ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Giriş Tarihi: 7.6.2018 12:45Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 12:55
Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki köprülü kavşakta otomobil, ticari taksi ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.