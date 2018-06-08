20 bin Esenlerli iftarda buluştu

Esenler Belediye
si'nin, Tomurcuk Eğitim Kurumu ile düzenlediği Büyük Esenler İftarı'nda binlerce Esenlerli aynı sofrada buluşup oruçlarını açtı. Esenler Dörtyol Meydanı
'nda gerçekleştirilen iftara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul
Milletvekili Adayı Mustafa Demir, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, Tomurcuk Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi ve yaklaşık 20 bin vatandaş katıldı. 11 ayın sultanı ramazan ayında aynı sofralarda buluşan 7'den 70'e binlerce vatandaş ezanın okunmasıyla dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Bakan Soylu, Başkan Göksu ile birlikte, vatandaşların bulunduğu masada iftar yaptı. MİLLET OLUYORUZ
İftar programında bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Soylu aynı iftar sofralarında buluşmanın büyük millet olmanın göstergesi olduğunu belirterek "Aynı sofrada, kimliğimize bakmadan, nerede oturduğumuza bakmadan, birlikte oruç açarak millet oluyoruz. Üzüntülerimizi, sevinçlerimizi paylaşarak millet olduk. Biz bayramda büyüklerimizin ellerini öperek millet olduk. Bin dört yüz yıl aynı sancak altında, aynı kıbleye dönerek beraber namaz kılan o insanlara sırtımızı dönmeyerek millet olduk. Biz büyük ve asil bir milletiz. Bu asil ve büyük millet her zaman ilerlemeye yönelik adım atmıştır ama bizi hep engellemeye çalıştılar. Ne yapmış olursa olsunlar, ezanla beraber hep birlikte orucumuzu açtık" İfadelerini kullandı. BEREKETİ PAYLAŞIYORUZ
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da "Esenler bir ramazanda bütün sokaklarda iftarını yaptıktan sonra ramazanın sonlarına doğru Dörtyol Meydanı'nda, Davutpaşa ve Atışalanı Caddesi'nde bütün Esenler'in sakinlerini bir araya getirir. Bugün yaklaşık 20 bin kardeşimizle beraber aynı iftar sofrasında buluştuk. Bizler bu şehrin sakinleri olarak, kardeş olduğumuzu hatırlamak, ramazanın bereketini birlikte hissetmek için burada beraberiz. Bir ve beraber olduğumuzu, birlikte Türkiye olduğumuzu görmek isteyenler bu iftar sofralarına bakarlarsa görürler" şeklinde konuştu. Göksu, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı, Kadir Gecesi'nde düzenlenecek "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programına da davet etti.