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8 saat toprak altında kalan bebek kurtarıldı

’da öldüğü sanılarak gömülen bebek, 8 saat toprak altında kaldıktan sonra kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 09:34
8 saat toprak altında kalan bebek kurtarıldı

ülkesi , Salı akşamı duyanları şoke eden bir habere sahne oldu. Kutz Amin ismindeki bir büyükanne, 15 yaşındaki torunun doğurduğu bebeği, yaşam belirtisi göstermediği gerekçesiyle gömdü.

POLİS ELLERİYLE KAZDI

Birisinin gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine gönderilen polis memurları, toprağı elleriyle kazarak bebeği kurtardı.

8 saat boyunca toprak altında kalan bebek hastaneye yetiştirildi. Yetkililer, bebeğin ciddi bir sağlık sorunu olmadığını açıkladı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılarak gündem oluştururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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8 saat toprak altında kalan bebek kurtarıldı
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