Cinayeti atlet detayı çözdü

İstanbul Beykoz'da kaza süsü verilen cipinde boğularak öldürülen bankacı Salih Şahin
'in (41) aranan eşi Aslı Şahin teslim oldu. Özel bir bankanın "Perakende Bankacılık" yöneticisi olan Salih Şahin'in cesedi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Prof. Aziz Sancar Caddesi'nde geçen yıl 11 Aralık'ta uçurumdaki aracında bulunmuştu. İlk etapta kaza olarak ele alınan olayın cinayet çıkmasının ardından sevgisiyle birlikte gözaltına alınan bilgisayar programcısı Aslı Şahin serbest kalmış, Murat A. ise tutuklanmıştı. Aslı Şahin'in cep telefonundaki bir programın engellemesi nedeniyle telefondaki dosyaların incelenmesinde ilerleme sağlanamadı. Salih Şahin'in bir yakını "Atlet giymeden çıkmazdı. Emniyet kemeri
olmadan araca binmezdi. Olay anında ikisi de yoktu" demesi cinayeti aydınlattı. ATLET VE EMNİYET KEMERİ
Soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araçta fazla hasar olmamasını şüpheli değerlendirdi. Salih Şahin'in bir yakını, ifadesinde "Salih'in cesedi bulunduğunda üzerinde atleti yokmuş, Salih atlet giymeden giyinmezdi. Emniyet kemeri de takılı değilmiş. Salih emniyet kemeri takmadan asla aracını hareket ettirmezdi" dedi. Polis, bu ifadenin ardından olayı mercek altına aldı. Soruşturma sürerken Aslı Şahin, o aracı kısa sürede sattı. Sevgilisi Murat A. ile İzmir'e taşındı. Adli Tıp
'tan gelen rapor ise Salih Şahin'in kazada ölmediğini, boğularak öldürüldüğünü ortaya koydu. Rapor ve olaydan sonraki bulgular üzerine savcılık Aslı Şahin ve sevgilisi Murat A. hakkında gözaltı kararı verdi. Aslı Şahin ve sevgilisi Murat A. İzmir'de gözaltına alındı. Ancak iki şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine üst mahkeme iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Şüpheli Murat A., İzmir'de tekrar yakalandı ve tutuklandı. Aslı Şahin'in incelemeye alınan cep telefonundaki dosyalar, telefondaki bir programın engellemesi nedeniyle incelenemedi. Polisin bu programı etkisiz hale getirme çabası sürerken, Aslı Şahin önceki gün akşam saatlerinde Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Aslı Şahin tutuklandı.