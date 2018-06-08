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kaçakçılarına operasyonda şok eden görüntü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Arama yapılan bir otomobilin içinde adeta balık istifi dizilmiş şekilde sıkıştırılan kaçaklar ise, ekipleri şok etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 18:01 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 05:58
Göçmen kaçakçılarına operasyonda şok eden görüntü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçaklığına yönelik Çanakkale merkezli , ve 'da 16 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

OTOMOBİLİN İÇİNDE BALIK İSTİFİ...

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan 5 şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 15 adet cep telefonu, 13 adet sim-kart, 1 adet sahte ehliyet, 1 adet sahte pasaport, 20 kök kenevir bitkisi, 3 adet 9mm tabanca fişeği, 12 adet 12 cal fişek, 1 adet hafıza kartı, 2 adet flash bellek ele geçirildi.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Göçmen teknesi faciasında denizden cesetler toplanıyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 5 Mart tarihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 18 operasyonda, 515 kaçak göçmen, 100 adet can yeleği, 17 adet araç, 6 adet bot, 6 adet bot motoru ele geçirilirken, yakalanan 23 organizatörden 5'inin tutuklandığı belirtildi.

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Göçmen kaçakçılarına operasyonda şok eden görüntü
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