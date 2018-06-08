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’den 10. yıl iftarı

TAHİR AŞKIN KISACIK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018
HKÜ’den 10. yıl iftarı
Gazıantep'te kuruluşunun 10. yılında iftar yemeği düzenlendi. İftara Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, mütevelli heyeti üyeleri, akademik ve idari kadro aileleri ile SABAH Ekonomi Müdürü , atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, SABAH yazarı , Daily Sabah yazarı Ozan Ceyhun, Takvim Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Takvim gazetesi yazarları Hasan Basri Yalçın, Bekir Hazar ve Faruk Erdem katıldı. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Bu yıl 10. yılımızı kutladığımız üniversitemiz; yedi fakülte, bir yüksekokul ve bir meslek yüksekokulu bünyesinde 25 programıyla hizmet veren önemli bir üniversite olarak yoluna devam ediyor" dedi. Türkiye'nin seçimi panel dizilerinde ayağını gerçekleştiren Sabah ve Takvim yazarları, ziyaret ettikleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne (HKÜ) hayran kaldı.
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HKÜ’den 10. yıl iftarı
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