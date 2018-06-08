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'da kadın turistleri darp etti! Kendini böyle savundu

'da  sokak köpeklerine tekme attığı için kendisini uyaran iki turisti darp eden ve hakkında ‘yaralama' suçundan dava açılan M.G ifadesine mağdur kadınları suçladı ve 'Babama köpeksin dedi, tokat attı' diyerek kendini savunmaya çalıştı. Kimseye vurmadığını iddia eden M.G “ Ayırırken yere düştüler” dedi. M.G ifadesinde ayrıca, ''Siyah saçlı olan çantasından bir jilet çıkardı, babama saldırdı'' diye de sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 09:42
Bodrum'da kadın turistleri darp etti! Kendini böyle savundu

Olay geçtiğimiz Ekim ayında 'un ünlü Barlar Sokağı'nda yaşandı. İki kadın turist sokak köpeklerine tekme attığını iddia ettikleri bir kişi tarafından darp edildi.

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Bodrum'da kadın turistleri darp etti! Kendini böyle savundu
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