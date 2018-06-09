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401 NO'lu otel odası inde flaş gelişme! Meğer 'Kürt 'ymuş...

401 No’lu otel odasında Cüneyt Pala’yı öldürmek suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan öğretmen Dilek Demir’in, "Raperin" ismiyle profesyonel müzisyenlik yaptığı ortaya çıktı. "Kürt " olarak tanınan Dilek’in şarkıları, Youtube kanalında milyonlarca kez dinlendi.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 10:49
401 NO'lu otel odası cinayetinde flaş gelişme! Meğer 'Kürt Sezen Aksu'ymuş...

401 NO'LU OTEL ODASI CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!

İstanbul Taksim'de bir otelin 401 No'lu odasında randevulaştıkları Cüneyt Pala'yı Gülşah Mat'la birlikte bıçakla öldürmek suçundan 12.5 yıl hapis cezası alan öğretmen Dilek Demir, in işlendiği geçen yılın mayıs ayına kadar hem öğretmenlik hem de profesyonel müzik yapıyordu. Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre şarkı söyleyen Demir'in hayatı, cinayetin işlendiği gün tamamen değişti. Olayların başlangıcı, cinayetten 3 ay önce sosyal paylaşım sitesi Instagram'da başladı.

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401 NO'lu otel odası cinayetinde flaş gelişme! Meğer 'Kürt Sezen Aksu'ymuş...
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