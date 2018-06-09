401 NO'lu otel odası cinayetinde flaş gelişme! Meğer 'Kürt Sezen Aksu'ymuş...

401 NO'LU OTEL ODASI CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!

İstanbul Taksim'de bir otelin 401 No'lu odasında randevulaştıkları Cüneyt Pala'yı Gülşah Mat'la birlikte bıçakla öldürmek suçundan 12.5 yıl hapis cezası alan öğretmen Dilek Demir, cinayetin işlendiği geçen yılın mayıs ayına kadar hem öğretmenlik hem de profesyonel müzik yapıyordu. Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre şarkı söyleyen Demir'in hayatı, cinayetin işlendiği gün tamamen değişti. Olayların başlangıcı, cinayetten 3 ay önce sosyal paylaşım sitesi Instagram'da başladı.