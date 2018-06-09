Antalya'da yürek dağlayan olay! Annesiyle aynı tabutta

ANTALYA'DA YÜREK DAĞLAYAN OLAY! ANNESİYLE AYNI TABUTTA

Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Okan Haluk Çalışkan, nişanlısı Serap Tek, 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin ve Cemil Öztürk, Antalya'daki evlerine gelmek için dün mesai bitiminde yola çıktı.

Okan Haluk Çalışkan'ın kullandığı 07 CTC 02 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, şarampole yuvarlandı. Kazada Serap Tek, Okan Haluk Çalışkan, Ezgi Görkem Şahin ağır, Cemil Öztürk hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.