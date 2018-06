Babalar ve kuzuları

BUGÜN NELER OLDU

İster ünlü bir oyuncu olsun, ister ünlü bir şarkıcı; hayranlarından gördüğü ilgi ve sevgiyle yaşamaya alışmış adamların bam telini sızlatan tek bir duygu var, babalık! Onlar baba olduktan sonra farklı bir sevgi türüyle tanışan, bu sevgiyle hayatları dönüşen isimler. Aynı zamanda tüm yoğunluklarına rağmen çocuklarının her ihtiyacı olduğunda yanındalar. Türkiye'nin ünlü babaları, baba olduktan sonra neler hissettiklerini, baba olmanın onları nasıl değiştirdiğini verdikleri röportajlarda ya da sosyal medyalarında şu cümlelerle ifade ediyorlar:"Benim için milat diyebilirim. Baba olduktan sonra adam olduğunu hissediyorsun. Yüce Yaradan'ın kadınlara verdiği mucizedir o çocuğun doğması. Biz o mucizeye, canımızdan, kanımızdan olan o güzel varlığa sahip olduktan sonra hayatımız daha güzel bir hale geldi. Hayatta her şeyden önce onlar geliyor. Kendimden bile...""İlk bebek haberini aldığımda onun somut karşılığını algılayamadım. Anne daha iyi algılıyor ama doğduktan sonra böyle değil. Bu biraz babanın bu duruma ne kadar emek harcadığıyla ilgili. Bebeğin hareketlerinin başlamasıyla birlikte 'babalık' durumunu daha iyi hissetmeye başladım. Bebeğin anne karnındaki hareketleri başladığı andan itibaren iletişim kurmaya başladım. Rüzgar'da da bunun sonuçlarını gördük. Hep onunla konuştuk, sürekli anlattık, çocuktur diye bir şeyleri geçiştirmedik.""Ben doğuma gireceğimi söyledim, sezaryen yapılacak. 'Giremezsin' dediler, fakat ben öyle ısrar ettim ki, belki de yanlış bir şey yaptım ama girmesem olmazdı. Neyse beni giydirdiler. Ameliyathaneden içeriye girdim, kanım çekildi! Eşimin iki kolu bağlı, gözleri bantlı... Sevdiğiniz kadın orada yatıyor. Narkoz almış. Bir anda nefesim kesildi. Genelde babalar bayılıyormuş, ben bayılmadım ama inanın başka bir boyuta geçtim. Ameliyat başladı, çalışıyorlar içeride yaklaşık 40 kişi var. Doktor bana 'Hazır mısın?' dedi ve Hira'nın şöyle bir kafasını gördüm, saçlı doğdu. Bir küçük ses çıkardı. Ve ben ağlamaya başladım. Bir nefes çekti, başladı ağlamaya. O an dünya durdu sadece Hira vardı. Bu aşk değil, sevgi değil, bambaşka bir şey... Sonra Hira'yı aldım, bebek odasında bekleyen babama teslim ettim. Babam bebeğin başında hüngür hüngür ağlıyor. Kızımı Demet'in ilk koynuna verdiğim anı unutamam. O andan itibaren Hira'yla aralarında öyle bir aşk var ki... Üç ay boyunca kızımı hep ben yıkadım.""Hoşgeldin anasının kuzusu, ablasının yoldaşı, babasının aslanı. Sefalar getirdin.""Doğuma çok keyif alarak girdim. Bunun tarifi yok ki, kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Aynı anı oyna deseniz, oynayamam. Gözyaşınızın akmaması mümkün değil. Duygusal bir adamım ama ağlak değilimdir, kontrollüyümdür. Ama böyle bir şeyi kontrol etmeniz mümkün değil. Gözyaşları akıyor zaten... Bir şey var orada, ikinizden dünyaya geldi ve size muhtaç. Her şeyden ayrılabilirsiniz ama ondan asla. Eve koşarak gidiyorum. Merdivenleri üçer beşer çıkıyorum. Biz çok gezen bir çifttik. Akşam saat 22,00'de iki gün setimin olmadığını öğrenip gece 01.00'de bir yerlere giderdik. Bu kadar gezmeyi sevince korkuyorduk açıkçası. Bebek, ev, bizim durumumuz ne olacak, alışabilecek miyiz soruları vardı kafamızda... Şimdi gezmek aklımızın ucuna bile gelmiyor. Onun olduğu yere gidelim yeter. Benim için dünyada Emir'in odasından daha keyifli ve görmek istediğim bir yer yok şu anda. Japonya'yı çok merak ediyorum ama şu an bir teklif gelse 'Emir gelecek mi?' diye sorarım. Çok güzel hisler gerçekten.""İnşallah aklı başında bir insan olur. Herkese tavsiye ederim. Çok zor iş ama eğer kendini tekrardan idrak etmek istiyorsan, tekrar tanımak istiyorsan, varsa eğer öyle bir düşüncen; çok geç kalmamakta fayda var. Hastanede hemşire demişti; 40'lı yaşlar olduğu için daha başka şeyler yaşayacaksınız. Dediğinin ne olduğunu anladım tabii sonra. Birazcık daha hassas, daha duygusal oluyorsun. Doğrusu ben fazla duygusal oldum."