Diyarbakır'da kaçak spor ayakkabı operasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak yollarla getirilen spor ayakkabılara yönelik operasyon düzenledi.

Farklı tarihlerde kente getirilen gümrük kaçağı spor ayakkabıların, bazı dükkanlarda satışa sunulduğunu belirleyen polis, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçti. Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde 3 iş yerine operasyon düzenleyen polis, iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir kişiye ait 2 iş yerinde bin 107, başka bir kişiye ait dükkan da ise 800 çift gümrük kaçağı spor ayakkabı ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen bin 907 çift spor ayakkabıya el konulurken, olayla ilgili iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.