Munzur’da gondol sefası

BUGÜN NELER OLDU

Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentin çehresini değiştirdi. Belediye kaynaklarını halk için kullanan Sonel, Tunceli'ye hayat veren Munzur Nehri'ne, kıyı düzenlemesi projesi kapsamanda 200 bin metrekare peyzaj düzenlemesi, iskele, yüzme platformu, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık yüzme havuzu, parklar, spor alanları, 2 minyatür Boğaz köprüsü, kır bahçeleri yaptırdı. Bununla da yetinmeyen Sonel, son olarak, Munzur Nehri'ne gondol koydurdu. İlk gondol turunu da kendisi yapan Sonel, "Munzur'u adeta Venedik'e çevirdik. Artık Venedik'e gitmeye gerek yok. Vatandaşlarımız Munzur'un şehri Tunceli'de artık gondol sefası yapabilecek. Yerli ve yabancı turistler de, gondolla düzenlenecek turlarla yeşil ve mavinin verdiği huzurla Tunceli'nin ve Munzur Nehri'nin tadını çıkarabilecek. Ayrıca Munzur üzerinde Dünya Rafting Federasyonu tarafından 36 kilometrelik Uluslararası Rafting Parkuru yapıldı. Bu şu demektir, artık Munzur Nehri doğasıyla, endemik bitkileriyle, raftingiyle, gondoluyla, su sporlarıyla halkımızın hizmetinde" dedi.