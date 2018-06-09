Osmaniye'de kasap dükkanına uyuşturucu operasyonu

l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı. Elde edilen istihbarı bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, ilk olarak uyuşturucu sattığı iddia edilen Suriye uyruklu Musa E.'yi yakaladı. Yapılan üst aramasında 10 adet uyuşturucu hap ele geçilen şüpheli, sorgusunda il merkezinde kasap dükkanı işleten Suriyeli Mahmud A. ile irtibatlı olduğu söyledi.

Bunun üzerine ekipler, belirtilen adresteki iş yerine düzenlediği baskında, 380 adet Captagon adlı uyarıcı ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Kasapta uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen Musa E. ve Mahmud A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.