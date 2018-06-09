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'de na operasyonu

'de na düzenlenen operasyonunda, 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 17:00
Osmaniye'de kasap dükkanına uyuşturucu operasyonu

l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı. Elde edilen istihbarı bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, ilk olarak uyuşturucu sattığı iddia edilen Suriye uyruklu Musa E.'yi yakaladı. Yapılan üst aramasında 10 adet uyuşturucu hap ele geçilen şüpheli, sorgusunda il merkezinde işleten Suriyeli Mahmud A. ile irtibatlı olduğu söyledi.

Bunun üzerine ekipler, belirtilen adresteki iş yerine düzenlediği baskında, 380 adet Captagon adlı uyarıcı ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Kasapta uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen Musa E. ve Mahmud A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Osmaniye'de kasap dükkanına uyuşturucu operasyonu
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