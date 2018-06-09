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'nın ilçesinde son günlerde etkili olan sıcaklıklar, lerde yi gösterdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 12:29
Siverek’te termometreler 50 dereceyi gösterdi

İlçenin Mustafa Remzi Bucak Bulvarı üzerinde bulunan de sıcaklığı gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. İlçede bunaltıcı sıcaklar özelikle oruç tutan vatandaşları zorlarken, vatandaşlarda serinlemek için ilçenin değişik semtlerinde bulunan park, gölgelik ve su fıskiyeleri kenarlarında serinlemeye çalışıyor.

UZMANLARDA UYARIDA BULUNUYOR

Aniden bastıran sıcaklıklardan korunmak için uzmanlar öğle saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, bunaltıcı sıcaklıklar yüzünden sokak ve caddeler boş olduğu görüldü.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar...

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Siverek’te termometreler 50 dereceyi gösterdi
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