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'daki silah operasyonunda 2 tutuklama

’da otomobile düzenlenen operasyonda 19 kaçak silahla yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 06:34 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 06:34
Aksaray'daki silah operasyonunda 2 tutuklama
Operasyon, 7 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Konya'dan Aksaray'a kaçak tabanca sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Polisin plakasını önceden belirlediği 06 FE 0906 plakalı otomobil Konya yolunda gerçekleştirilen operasyonla alındı. Polis, araçtan inerek kaçmak isteyen sürücü Murat Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.A.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli silah ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Aksaray'daki silah operasyonunda 2 tutuklama
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