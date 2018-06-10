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nin üzerinden dolar ve euro çıktı

’nın Adapazarı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince, bir nin üzerinde yapılan aramada bir miktar Türk lirasının yanı sıra çıkan euro ve dolar şaşırttı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 16:39
Dilencinin üzerinden dolar ve euro çıktı

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Adapazarı ilçesi şehir merkezi Orta Garaj yakınlarında dilenen yaşlı adamı denetim esnasında yakaladı.

Ekiplerce yakalanan üzerinde yapılan kontrollerde, bir miktar Türk lirasının yanı sıra üzerinden euro ve dolar da çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan euro ve dolarlar şaşkınlığa neden oldu.

Zabıta ekiplerince bulunan paralara el konulurken, dilenci hakkında işlem yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, dilenerek halkın duygularını sömüren dilencilere karşı halkı uyardı.

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Dilencinin üzerinden dolar ve euro çıktı
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