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'yi öldürdükten sonra eve gidip uyumuş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen İsmail Çul (36) tarafından öldürülen Ç. (22) toprağa verildi. Cinayeti işledikten sonra gece eve gidip uyuduğunu, sabah da polise teslim olduğunu belirten katil zanlısı İsmail Çul ise tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 06:01
Müge'yi öldürdükten sonra eve gidip uyumuş

Çınar Polis Merkezi'ne dün sabah giden İsmail Çul, kendisi gibi evli olan, gönül ilişkisi yaşadığını ileri sürdüğü 1 çocuk annesi Ç.'yi öldürdüğünü söyledi. İsmail Çul'u gözaltına alan polis ekipleri, verdiği bilgiler doğrultusunda, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 790 Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katındaki daireye gitti. Kapıyı açan polis ekipleri, kuaförlük yapan Müge Ç.'yi, yatakta yüzü morluklar içinde ve göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Müge Ç.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Müge'yi öldürdükten sonra eve gidip uyumuş
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