Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Aracın kopan aksı otobüsün ön camından girdi

Aracın kopan aksı otobüsün ön camından girdi

'da feci . Görenlerin resmen aklı durdu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 08:26 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 08:37
Aracın kopan aksı otobüsün ön camından girdi

'ın Üzümlü ilçesinde, bariyerlere çarpan hafif ticari aracın kopan aksının karşı şeritteki yolcu otobüsünün ön camından içeri girdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracın kopan aksı otobüsün ön camından girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN