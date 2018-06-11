El sanatlarının yeni rotası: Karaköy

İstanbul
lular ve megakente gelen yerli-yabancı turistler bilir ki daha düne kadar el sanatları ürünleri deyince akla gelen tek adres Ortaköy'dü. Ancak son yıllarda art arda açılan cafe ve restoranlarlarıyla İstanbul'un yeni kültür ve yaşam merkezlerinden biri haline gelen Karaköy pop-art dükkânları, farklı el sanatları yapan insanların sanat aşkıyla açtıkları satış mağazalarıyla Ortaköy'e alternatif bir rota oldu. Yolumuzu artık daha sık düşürdüğümüz Karaköy'de giderek sayıları artan el sanatları ürünlerinin satıldığı dükkan sahipleriyle konuştuk. YÜZYILLIK EL İŞİ
Geleneksel pop art adı altında has gümüşle çalışılan, Süryanilerin yüzyıllardır sürdürdüğü el emeğine dayalı telkari ustası olan 63 yaşındaki Nalan Ayaş, "Burası çeşit çeşit el sanatları ile uğraşan dostların bir araya gelip kendi el emeklerini yaptıkları, toplanıp satış yapma imkânı buldukları farklı bir dünya. Birbirine yardımcı olan sanatçı ruhlu insanlarız biz. Özellikle Avrupalı, ABD'li turistlerin gözde mekânlarından biri olduk. Biz de onların taleplerini, isteklerini göz önünde bulunduruyoruz. ABD'ye bile kargoyla ürün gönderiyoruz" diyor. 25 yıl boyunca reklamcılık yapan ve 46 yaşında sanatçı ruhuna yenik düşen Melih Sancaklı "Bir sabah uyandım ve ben cam boyayacağım dedim. Eşim başta inanmadı. Sonra kalkıp cam boyamayla ilgili bütün malzemeleri satın alınca ciddiyetimi gördü. Bütün yaşamım değişti. 4 yıldır cama çizim yapıyorum ve pop-art stüdyosunda eserlerimi satma imkânı bulunuyorum" dedi. DOĞAL TAŞLI TAKI GİZEMİ
Karaköy'de dükkan sahibi Ebru Şen, doğal taşlar ile burçlara özel, bileklikler ve melekler yapıyor. Eserlerinin içine bolluk için pirinç, bereket için buğday, nazar için çörek otu ve nazar boncuğu, şans için nal, bol kazanç için para, sevgi ve aşk için kalp simgesi ekliyor. OSMANLI MOTİFLERİ
Hamidiye Keskin ise takı tasarım kuyumculuk bölümünü bitiren oğlu İzzet ile birlikte Bakanlık izniyle Anadolu medeniyetlerinden, Osmanlı tarihinden beğendikleri parçalarının motiflerini alıyor. "Aldığımız motiflere göre, parçaları mum üzerinde eritiyoruz. Böylece tarihi motiflerle gümüş, bronz ve doğal taşlardan takılar tasarlıyoruz" diyor.