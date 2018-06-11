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'te sı: 6'sı çocuk 9 yaralı

'ün Yenice ilçesinde meydana gelen sında ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. her iki araçta bulunan 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 08:13 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 08:14
Karabük'te trafik kazası: 6'sı çocuk 9 yaralı
Edinilen bilgiye göre, 'ten istikametine gitmekte olan 67 T 3058 plakalı ticari taksi ile karşı istikametten gelmekte olan ve hatalı sollama yapan Serhat A. idaresindeki 78 SS 120 plakalı otomobil Balıkısık mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. da araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, ticari takside bulunan Elif Ö. (36), Fidan G. (9), Satiye Sevda G. (10), Zeynep G. (11) ile otomobilde bulunan Fatma A. (69), Sıdıka A. (37), Mustafa Burak A. (8), Berat A. (12) ve Betül Erva A. (1) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Karabük'te trafik kazası: 6'sı çocuk 9 yaralı
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