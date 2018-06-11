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Korkunç olay! Sahibinin saldırttığı , 3 kediyi parçaladı

'da sahibinin saldırttığı cinsi köpek, 3 kediyi parçaladı, 1 kedinin ise kuyruğunu kopardı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 16:55
Korkunç olay! Sahibinin saldırttığı pitbull, 3 kediyi parçaladı

İddiaya göAntalyalya Kültür Parkı içinde bir kişi, cinsi köpeğini parkın içinde bulunan kedi evindeki kedilere saldırttı. Köpek 3 kediyi parçalayıp telef etti, bir kedinin ise kuyruğunu kopardı. Yaralı kedi, hayvanseverler tarafından tedaviye alındı.

Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Alişarlı, vahşetin sorumlularının köpekler olmadığını, köpekleri bu şekilde yönlendiren insanlar olduğunu kaydetti. Sahibi kötüyse köpeğin bu tür davranışlara eğilim gösterdiğini belirten Alişarlı, "Köpeklerle sıkıntımız yok. Oraya yakın bir de köpek parkı var. İkisinin yakın olmaması gerekiyor. Bu kötü kalpli insanlar köpeklerini kedilere saldırtmaktan haz duyuyor" dedi.

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Korkunç olay! Sahibinin saldırttığı pitbull, 3 kediyi parçaladı
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