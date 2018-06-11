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’nda özel harekat destekli narkotik operasyonu

'nda narkotimleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle sokak aralarında narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Çevredeki işyerlerinde didik didik arama yapıldığı ve vatandaşların GBT'lerin sorgulandığı uygulamada, narkotik köpeği "Leo" kepengin altına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde buldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 10:24
Okmeydanı’nda özel harekat destekli narkotik operasyonu
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, 'nda vatandaşlar ile gençlerin huzurunu ve güvenini sağlamak, uyuşturucuyla mücadele kapsamında narko-sokak uygulaması için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan tim, özel harekat polislerinin de desteğiyle geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.00 sıralarında harekete geçti. Konvoy halinde yaklaşık 100 polisle Okmeydanı'nın ara sokaklarına gelen tim, çevredeki işyerlerine baskın yaptı. Baskın yapılan mekanları didik didik arayan tim, vatandaşların da Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaptı. Zabıta ekiplerinin de geldiği operasyonda, ruhsatsız işyerlerine de işlem yapıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ KEPENGE GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU BULDU

Uygulama sürdüğü esnada timin ulaşamadığı bazı yerlere ise hassas burunlu narkotik köpeği "Leo" getirildi. Köpek çevredeki yaptığı aramalar sonucunda bir iş yerinin kepengine tepki verdi. Bunun üzerine timler kepengin altına baktıklarında sigara paketinin içerisine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Öte yandan şüpheli bir aracı durduran polis, araçta bir süre arama yaparak şahısların üstlerini kontrol etti. Sokak arasından çıkan timler ardından Çıksalın'daki bir parkta arama gerçekleştirdi.
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Okmeydanı’nda özel harekat destekli narkotik operasyonu
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