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On sonuçları açıklandı! İşte kazandıran o numaralar

...On , her hafta oynanmaya ve ikramiye dağıtmaya devam ediyor. Vatandaşların en çok araştırdığı ve arattığı konu olan On Numara sonuçları haberimizde. İşte İdaresi'nin gerçekleştirdiği On Numara sonuçları ve On Numara'ya dair merak ettiğiniz her şey...

Giriş Tarihi: 11.6.2018 21:55
On Numara 11 Haziran sonuçları açıklandı! İşte kazandıran o numaralar

On sonucu açıklandı. On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştiriliyor ve "mpi.gov.tr" adresinden canlı yayınlanarak takip edilebiliyor. İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak 315 bin TL belirledi. İşte On Numara çekiliş sonucu ve şanslı numaralar…

11 HAZİRAN ON NUMARA SONUCU

Milli 'nin internet üzerinden canlı yayında açıkladığı On Numara sonucu ve şanslı rakamlar:

3, 8, 13, 14, 18, 19, 23, 28, 34, 36, 41, 44, 46, 49, 54, 57, 63, 71, 75, 77, 78, 80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

En çok 10 sayı: 26 sayısı 257 kez çıkarken, 35 sayısı 255 kez çıktı! 3 sayısı, 247 kez çıkarken, 12 sayısı 244 kez çıktı. 50 sayısı 244, ve 62 sayısı 253 kez şans oyununda çıktı.

En az çıkan 10 sayı: 29, 31 210 kez çıkarken, 70 sayısı 2019 kez çıktı. 6, 9, 11, 13 sayıları 208 kez, 67, 80 sayıları 207 kez çıktı. 20 sayısı 204 kez, 55 sayısı 201 kez çıktı.

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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On Numara 11 Haziran sonuçları açıklandı! İşte kazandıran o numaralar
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