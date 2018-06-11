Paris Hilton: Çocuğumun adını ‘İstanbul’ koyabilirim

Amerıkalı
model ve moda tasarımcısı Paris Hilton Antalya
'da dün düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da başmanken olarak podyuma çıktı. Paris Hilton, ünlü Türk mankenlerle birlikte podyuma çıkmadan önce gazetecilerle buluştu. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'la gazetecilerin sorularını cevaplayan dünyaca ünlü yıldız, ilk hedefinin çocuk sahibi olmak ve tam bir aile kurmak olduğunu söyledi. Kendisine ait üç oteli olan Hilton,"İş, kariyer olarak doluyum. Artık evlenip, anne olmak için gün sayıyorum. Çocuklarımı büyütmek istiyorum" dedi. Kendi ismi de bir şehir ismi olan Paris Hilton, çocuklarının birine çok sevdiği bir şehrin adını koyabileceğini belirterek "İstanbul
ya da Londra olabilir. Neden olmasın?" dedi. Serik ilçesindeki The Land of Legends Theme Park'ta hazırlanan podyuma, ilk manken olarak Paris Hilton çıktı. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Hilton, podyumda 3 farklı elbiseyi tanıttı. Sahnede Hilton'a Türk mankenler Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy da eşlik etti.