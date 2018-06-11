Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı

'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı

'da, haklarında çeşitli suçlardan kesinlemiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 22 kişi tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 12:36
Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu ayın ilk 10 gününde yapılan çalışmada, "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan B.G, "hırsızlık" suçundan 8 yıl 6 ay cezası olan S.Y, uyuşturucu suçundan 7 yıl 6 ay mahkumiyeti bulunan S.G, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan İ.N.K, "fuhuş" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan E.A, "" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan S.B, "yağma" suçundan 3 yıl 4 ay mahkumiyeti olan A.A. ile "yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.A. yakalandı.

Ayrıca, "hırsızlık", "güveni kötüye kullanma", "cinsel istismar", "vergi usul kanununa muhalefet", "yaralama", "dolandırıcılık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikler tarafından tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN