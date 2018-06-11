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: ’nin son oy oranı 2018 ile belli oldu! İşte en son seçim anketleri

24 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesi seçim anketlerine ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin varmış olduğu mutabakat ile iki parti (AKP-MHP) 24 Haziran seçimlerine Cumhur İtitfakı olarak girme kararı almıştı. Birçok anket şirketinin yapmış olduğu sonuçlara göre partilerin oy oranları bir hayli farklı. İşte 24 Haziran seçimlerinin son anketi...

Giriş Tarihi: 11.6.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 10:23
Son dakika: Ak Parti’nin son oy oranı 2018 seçim anketi ile belli oldu! İşte en son seçim anketleri

24 Haziranda yapılacak olan için son bilgiler ve anket sonuçları gelmeye devam ediyor. İşte 13 gün sonra yapılacak olan seçim anketlerine göre 'nin oy oranı...

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Son dakika: Ak Parti’nin son oy oranı 2018 seçim anketi ile belli oldu! İşte en son seçim anketleri
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