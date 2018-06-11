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Umutlar tükenirken müjdeli haber

’de, kalp bulunamadığı için yaşam destek cihazına bağlanan hasta, a kaldırıldığı sırada beyin ölümü gerçekleşen bir gencin kalbiyle ile hayata tutundu

Giriş Tarihi: 11.6.2018
Umutlar tükenirken müjdeli haber
KALP destek cihazı takılan 54 yaşındaki Osman Zeki Kaya, da yaşam mücadelesi verirken bağışlanan bir kalple hayata yeniden bağlandı. 'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Kaya'ya 10 yıl önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Tedavisi 2 yıl öncesine kadar ilaçlarla yapılan Kaya, sağlık durumunun bozulması üzerine kalp nakli listesine alındı. Durumu düzelmeyen Kaya'ya iki ay önce de kalp destek cihazı takıldı. Doktoru, sağlık sorunlarının artması üzerine İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'yı "acil kalp nakli listesi"ne aldı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde yaşam destek cihazına bağlanan Kaya'nın yoğun bakımda 5 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kazanmasına yardım eden haber Mersin'den geldi. Beyin ölümü gerçekleşen 35 yaşındaki bir hastanın bağışlanan kalbi Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği özel uçakla Mersin'den getirilerek 6 saatlik başarılı bir ameliyatla Kaya'ya nakledildi.

'YAŞAMASI BÜYÜK ŞANS'
Kalp naklinin ardından sağlığına kavuşan Kaya, "Zor günler yaşadım çok kötüydü ama kalp nakli oldum sağlığıma kavuştum, çok mutluyum. Bundan sonra kalbime iyi bakacağım, söz veriyorum" dedi. Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. ise "Başarılı bir nakil ile hastanın hayatını kurtardık. Hastanın böyle bir imkân yaşaması büyük şans" diye konuştu. AA
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Umutlar tükenirken müjdeli haber
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