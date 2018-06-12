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Alanya’da operasyonuna 5 tutuklama

'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si serbest kalırken, 5'i tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 11:36
Alanya’da fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önceden tespit ettikleri adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu Sarvinozoy N. (20), Matftuna M. (19), Marhfuza K. (36), Ziroat K. (31), Oysara R. (49), Mukatdas R. (37), Mukaddamkhon K. (36), Huzshida T. (31), Kırgızistan uyruklu Nursina D. (23), Aigerim Z. (18), Vanera K. (22), Samara U. (23) ile Ukrayna uyruklu Tetiana H. (25) ve para karşılığı kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen Yusuf G., Hüseyin A., Haşim G., Metin D., Çetin E., Kırgız Zhasmin A., Özbek Oydinay N. gözaltına alındı.

KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzeAntalyalya'ya götürülürken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zhasmin A. ve Oydinay N. serbest kaldı, Yusuf G., Hüseyin A., Haşim G., Metin D. ile Çetin E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest kalan yabancı uyruklu kadın daha sonra sınır dışı işlemleri için göç idaresine götürüldü.

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Alanya’da fuhuş operasyonuna 5 tutuklama
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