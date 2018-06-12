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'da : 9 yaralı

'da meydana gelen nda 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 14:10
Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı

-Sivas karayolundaki Organize Sanayi Kavşağı'nda, Ayhan Barik'in (31) kullandığı 34 UD 0359 plakalı otomobil ile Oğuz Koçer (25) idaresindeki 24 AZ 044 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Alev (24), Cebbar (38), Gülten (28), Yahya ve ikiz kardeşi Zeynep Barik (4) ile Özlem (24) ve Aygül Koçer (46) yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesikaldırılanlan yaralılardan Alev Barik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karayolunda kaza sebebiyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı
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